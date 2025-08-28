Καμίνια: «Ούρλιαζε, “είμαι κλειδωμένος και μόνος”» – Σοκάρει η περιγραφή της γυναίκας που είδε τον 5χρονο στο μπαλκόνι

Νέες σοκαριστικές πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ένας 5χρονος στα Καμίνια το βράδυ της Τρίτης (26.08), όταν κλειδώθηκε στο μπάνιο χωρίς να έχει επίβλεψη από κάποιο ενήλικο άτομο της οικογένειάς του.

Μία γειτόνισσα που είδε το παιδί να κλαίει, ουρλιάζοντας βοήθεια και να πετάει πράγματα στο δρόμο από την αγανάκτησή του ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, σώζοντας το 5χρονο παιδί από το δράμα που ζούσε.

Όπως αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες η συγκεκριμένη γυναίκα, άκουσε το παιδί να φωνάζει «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ». Όπως ανέφερε, το παιδί ήταν σε τραγική ψυχολογική κατάσταση, γυμνό και πετούσε από το μπαλκόνι ότι έβρισκε μπροστά του.

«Ερχόμουν από μπροστά και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω “είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου”. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι.

Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος», ανέφερε η γειτόνισα.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Συνελήφθη η 19χρονη για παραμέληση εποπτείας του 5χρονου αδερφού της

Η 19χρονη που κλείδωσε στο σπίτι τον 5χρονο αδερφό της συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (27.08) και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο ανήλικα αδέλφια βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί και η μητέρα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.

Όπως έγραφε το DEBATER, την Τρίτη (26.08), η 19χρονη είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 5χρονο αγόρι, καθώς η μητέρα τους είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.

Στη συνέχεια το 5χρονο βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου εντοπίστηκε από περαστικούς να κλαίει, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και απομάκρυναν με ασφάλεια το αγόρι.

«Δεν άργησα, είκοσι λεπτά έκανα – Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι»

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχε ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε στο Mega η αδερφή του 5χρονου.

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι», συμπλήρωσε.