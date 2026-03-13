Καματερό: Αυτός είναι ο 70χρονος που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία ενός 70χρονου που εξαπατούσε ηλικιωμένα άτομα στην Αγία Βαρβάρα και στο Καματερό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον 70χρονο Σπύρο Παναγιωτόπουλο, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ληστεία. Η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Καματερού έδειξε ότι ο δράστης διέπραττε απάτες τουλάχιστον από το 2023, σε όλη την Αττική.

Ο τρόπος δράσης περιλάμβανε συνεργασία με έτερο άτομο που εντόπιζε ηλικιωμένα θύματα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση. Στη συνέχεια, ο 70χρονος τα προσέγγιζε και τα εξαπατούσε, υποστηρίζοντας ότι οφείλουν χρήματα λόγω παραγγελίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο 70χρονος χρησιμοποιούσε «επιχειρησιακό» όχημα και κινούνταν καθημερινά σε όλο τον νομό Αττικής για τον εντοπισμό νέων θυμάτων. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 35 περιπτώσεις απάτης από τα Μέγαρα μέχρι το Μαρκόπουλο, με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 70χρονου για ληστεία ο οποίος συνελήφθη την 3-2-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. (Σχετικό το από 6-2-2026 Δελτίο Τύπου).

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

(επ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ (ον) Σπυρίδωνα του Γρηγορίου και της Φανής, γεννηθέντα την 20-11-1956 στην Αργολίδα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, καθώς και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 214-4093416 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 18:00 ώρα της 6-4-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.