Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις (Εικόνες)

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 70χρονο στην Αγία Βαρβάρα, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε ηλικιωμένα άτομα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από τα Μέγαρα έως το Μαρκόπουλο. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 35 περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με τη δράση του.

Ο ηλικιωμένος δράστης φέρεται να εκμεταλλευόταν τη φήμη συγγενικών προσώπων των θυμάτων για να τους αποσπά χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την αστυνομία, δρούσε μαζί με έναν συνεργό: πρώτα ο συνεργός εντόπιζε τα θύματα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση, και στη συνέχεια ο 70χρονος τα προσέγγιζε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά για να τους πείσει να του δώσουν χρήματα, επικαλούμενος οφειλές για παραγγελίες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κατά την προανάκριση αποκαλύφθηκε ότι κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε όλο τον Νομό Αττικής, εντοπίζοντας υποψήφια θύματα, ενώ το συνολικό όφελος από τις απάτες του ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Η σύλληψή του έγινε από ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση απάτες κατά συναυτουργία και ληστεία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του συνεργού του.