Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Κρήτη – Στους 30 °C η μέγιστη τιμή

Σε ποια περιοχή καταγράφηκε η μέγιστη τιμή

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Κρήτη – Στους 30 °C η μέγιστη τιμή
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στους 30 βαθμούς Κελσίου έφτασε η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το Meteo την Παρασκευή 24/10.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σίσι Λασιθίου και ήταν ίση με 30 °C.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα την Παρασκευή 24/10 καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

