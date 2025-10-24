Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Κρήτη – Στους 30 °C η μέγιστη τιμή
Σε ποια περιοχή καταγράφηκε η μέγιστη τιμή
Στους 30 βαθμούς Κελσίου έφτασε η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το Meteo την Παρασκευή 24/10.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σίσι Λασιθίου και ήταν ίση με 30 °C.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα την Παρασκευή 24/10 καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
