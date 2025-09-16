Καλλιθέα: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο – Συνελήφθησαν 2 άτομα

Δύο άτομα ηλικίας 45 και 67 ετών συνελήφθησαν την Παρασκευή (12/09) στην Καλλιθέα, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί παιγνίων, όπλων και προσωπικών δεδομένων. Έχει σχηματισθεί δικογραφία και σε βάρος ενός 73χρονου, ο οποίος αναζητείται.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 67χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή της Καλλιθέας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν πυροβόλο όπλο, γεμιστήρας με 13 φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 11.075 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 67χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 67χρονος εργαζόταν σε κατάστημα στην περιοχή της Καλλιθέας, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα παίγνια.

Κατόπιν, το εν λόγω κατάστημα τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη η 45χρονη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πρόσβαση σε αυτό με τη χρήση τηλεχειριστηρίου.

Σε επερχόμενη έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από τραπουλόχαρτα, μάρκες, 5 καταγραφικά μηχανήματα, 24 κάμερες παρακολούθησης, 2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας, 8 τηλεχειριστήρια για πόρτες και 4 τηλεοράσεις.

Σημειώνεται ότι εντός του καταστήματος λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποτελούμενο από καταγραφικό μηχάνημα και 24 κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του καταστήματος για την ενημέρωση των κατηγορουμένων σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.