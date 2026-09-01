Καλλιθέα: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια – Συνελήφθησαν έξι άτομα

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026, στην Καλλιθέα Αττικής, -6- άτομα, τα οποία κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν τα παίγνια και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς στερούνταν των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή του στη Χώρα.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα παίγνια, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας και για λογαριασμό του μη συλληφθέντα ιδιοκτήτη, με τη συνδρομή δυο γυναικών (διοργανώτριας παιγνίων και σερβιτόρας), επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερού παιγνίου τύπου «φρουτάκια» μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο οποίο συμμετείχαν οι υπόλοιποι -3- συλληφθέντες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες ασφαλείας, άνευ της προβλεπόμενης άδειας της αρμόδιας Αρχής, ενώ σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο εντός αυτού, είχαν ληφθεί μέτρα για την καθυστέρηση και παρεμπόδιση ενδεχόμενου ελέγχου από τις Αρχές.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή η οποία λειτουργούσε ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),

-52- κεντρικές μονάδες Η/Υ,

-53- οθόνες Η/Υ και -4- οθόνες,

-43- πληκτρολόγια Η/Υ,

-51- ποντίκια Η/Υ,

ασύρματο τηλεχειριστήριο,

-12- ασύρματες κάμερες,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων και

το συνολικό χρηματικό ποσό των -680- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω κατάστημα είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στο πλαίσιο υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, εξαπατώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους θαμώνες που συμμετείχαν σε αυτά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.