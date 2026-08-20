Αποκλειστικό DEBATER: Ελεγκτής εισιτηρίων έσωσε επιβάτισσα λεωφορείου στην Καλλιθέα

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση ελέγκτριας κομίστρων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όταν μια γυναίκα 52 ετών έχασε τις αισθήσεις της μέσα σε λεωφορείο στην Καλλιθέα. Αμέσως έσπευσαν η ελέγκτρια εισιτηρίων και ο οδηγός για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την αναφορά που εξασφάλισε το DEBATER, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 14ης Αυγούστου και ευτυχώς η παλαιότερη εμπειρία της εργαζόμενης ως φροντίστρια και αποκλειστική νοσοκόμα για 17 χρόνια, έσωσε την επιβάτιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέχει και πτυχίο βοηθού νοσηλευτή.

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Περίπου στις 20:10, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων στη γραμμή 219. Το λεωφορείο βρισκόταν έξω από τον ηλεκτρικό σταθμό Καλλιθέας όταν μια 52χρονη επιβάτισσα έχασε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε μέσα στο όχημα.

Αμέσως κατέβασαν τους επιβάτες και η ίδια μαζί με τη βοήθεια του οδηγού, αφού αρχικά κάλεσαν το ΕΚΑΒ, έσπευσαν και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Η άμεση επέμβαση φαίνεται πως ήταν καθοριστική, καθώς μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ η γυναίκα είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν δίπλα της μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Μετά την άφιξη του, η γυναίκα διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η υπάλληλος-ελεγκτρια εισιτηρίων και ο οδηγός παρέμειναν στο σημείο και μετά τη διακομιδή της γυναίκας, περιμένοντας την Αστυνομία, η οποία έφτασε περίπου 15 λεπτά αργότερα προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό.

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Ένα περιστατικό που ανέδειξε, μέσα σε λίγα λεπτά και κάτω από δύσκολες συνθήκες, την ψυχραιμία και την ετοιμότητα δύο εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς, με την υπάλληλο όπως φάνηκε να αξιοποιεί και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της φροντίδας και της νοσηλευτικής.