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Επίθεση με μαχαίρι σε 19χρονη στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο 18χρονος πρώην σύντροφός της

Οι δύο νεαροί είχαν κανονίσει ραντεβού

Επίθεση με μαχαίρι σε 19χρονη στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο 18χρονος πρώην σύντροφός της
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από τον πρώην σύντροφό της φέρεται να δέχθηκε μια 19χρονη το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή είχε κανονίσει ραντεβού με τον 18χρονο πρώην σύντροφό της. Όταν έφτασε στο σημείο, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, τραυματίζοντάς την ελαφρά στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό λίγο αργότερα από αστυνομικούς που περνούσαν από την περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 19χρονη και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Ο 18χρονος, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το σημείο μετά την επίθεση, αναζητήθηκε από τις Αρχές και τελικά εντοπίστηκε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για κλοπή. Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, ο νεαρός είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο το κινητό της τηλέφωνο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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