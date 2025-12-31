Καλή χρονιά και 2026 ευχές από την ομάδα του DEBATER!

Το 2026 έρχεται με νέες προκλήσεις, νέα ερωτήματα και –ελπίζουμε– περισσότερες απαντήσεις. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, η ανάγκη για καθαρή σκέψη, διάλογο και ουσιαστική ενημέρωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Ευχόμαστε η νέα χρονιά να φέρει λιγότερο θόρυβο και περισσότερη αλήθεια. Λιγότερη σύγχυση και περισσότερη κριτική σκέψη. Να δίνει χώρο σε διαφορετικές φωνές και να επιβραβεύει τον σεβασμό, τον διάλογο και την τεκμηρίωση.

Για εμάς στο DEBATER, το 2026 είναι μια υπόσχεση: να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να αναλύουμε και να ανοίγουμε συζητήσεις χωρίς φόβο και χωρίς φίλτρα. Με ανεξαρτησία, συνέπεια και ευθύνη απέναντι σε εσάς που μας διαβάζετε.

Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, καθαρό μυαλό και τη δύναμη να αμφισβητούμε όσα πρέπει — γιατί μόνο έτσι προχωράμε μπροστά.