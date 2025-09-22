Καλάβρυτα: Συνελήφθη 53χρονος που πυροβόλησε οδηγό εκσκαφέα

Στα Καλάβρυτα συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9/25) ένας 53χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έναν άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα, χωρίς να τον τραυματίσει, προκαλώντας ζημιές στο όχημα.

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό συνέβη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στον Αλισσό, ενώ ο δράστης κινούνταν με το αυτοκίνητό του παράλληλα με τον παθόντα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πατρών.

