iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη 53χρονος που πυροβόλησε οδηγό εκσκαφέα

Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Καλάβρυτα: Συνελήφθη 53χρονος που πυροβόλησε οδηγό εκσκαφέα
EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Γκισέλα Χύσα

Στα Καλάβρυτα συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9/25) ένας 53χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έναν άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα, χωρίς να τον τραυματίσει, προκαλώντας ζημιές στο όχημα.

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό συνέβη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στον Αλισσό, ενώ ο δράστης κινούνταν με το αυτοκίνητό του παράλληλα με τον παθόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πατρών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ