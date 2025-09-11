Καλαμάτα: Ξέσπασε ο πατέρας της 19χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο – “Έδωσαν σε ένα παιδί αυτοκίνητο 2.000 κυβικών”

Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι του τροχαίου δυστυχήματος στην Καλαμάτα, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 19χρονη Κάτια, ζητά η οικογένεια της άτυχης κοπέλας.

Η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος, με το όχημα να προσκρούει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατρέπεται.

Από την ανατροπή του αυτοκινήτου, η κοπέλα που ήταν συνοδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 23 χρόνος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Όπως δήλωσε στο Star ο πατέρα της 19χρονης, “μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, “ένα μηνα πριν είχε ξανακάνει ατύχημα”.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της οικογένειας, Νίκος Ρουσσόπουλος, είπε ότι “η θέση της οικογένειας είναι ότι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινείτο με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Στο δέντρο που έπεσε το αυτοκίνητο δεν κόπηκε ο κορμός από τη ρίζα άρα το αυτοκίνητο “πέταγε””.