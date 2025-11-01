Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 76χρονος που μεταφέρεται διασωληνωμένος στο ΚΑΤ μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από ροτβάιλερ στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο έκαναν σχεδόν μία ώρα να απελευθερώσουν τον ηλικιωμένο που θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ καθώς η κατάσταση του κρίνεται κρίσιμη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο άτυχος άνδρας είχε πάει, γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) στον χώρο όπου φυλάσσει το ζώο προκειμένου να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η οικογένεια του ηλικιωμένου τονίζει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι του ποτέ έως τώρα. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και είναι θολωμένο για ευνόητους λόγους δείχνει τη στιγμή που το άγριο σκυλί επιτίθεται στον άτυχο άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος, δαγκώνοντάς τον με όλη του τη δύναμη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη.

Ο άτυχος 76χρονος προσπάθησε να ξεφύγει, ωστόσο το σκυλί τον σέρνει με μανία στο έδαφος χωρίς να τον αφήνει από τα δόντια του.

Τελικά η επέμβαση ενός αστυνομικού ήταν σωτήρια, καθώς πυροβόλησε το ροτβάιλερ στο πόδι για να το ακινητοποιήσει με το ζώο να αφήνει εν τέλει την τελευταία του πνοή στο σημείο. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διασώστες που κλήθηκαν στον χώρο του 76χρονου στην Καλαμάτα, χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ροτβάιλερ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Αναφέρεται ότι περί 13:15 ώρα σήμερα (31-10-2025) στον Άγιο Φλώρο Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας και εντός περίκλειστου ασφαλισμένου χώρου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (….) το οποίο δεν λειτουργούσε, ο ιδιοκτήτης αυτού (…), δέχθηκε βίαια επίθεση από μεγαλόσωμο δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (σκύλο), ράτσας ροντβάιλερ, που διατηρείτο από τον ίδιο και την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να του προκληθούν σοβαρά τραύματα στους βραχίονες των χεριών του από πολλαπλά δήγματα του ζώου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παθών κάλεσε σε βοήθεια, για την επίθεση που δέχθηκε από γειτονικό πρόσωπο το οποίο αρχικά ενημέρωσε τηλεφωνικά σταθμό Ε.Κ.Α.Β., όπου οι διασώστες κατά την άφιξη τους, δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του υπαίθριου χώρου του καταστήματος, καθώς το εν λόγω ζώο ήταν άκρως επιθετικό και ακολούθως από το Ε.Κ.Α.Β. ενημερωθηκε το Κέντρο της Δ.Α. Μεσσηνίας και στο σημείο προσέτρεξε άμεσα και η Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. /Δ.Α. Μεσσηνίας, προκειμένου παραστεί συνδρομή για την διάσωση και μεταφορά του τραυματισθέντος.

Κατά την άφιξη των Αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στο σημείο, το ζώο εξακολουθούσε να είναι άκρως επιθετικό και εξαγριωμένο, ενώ ο παθών τραυματίας διέτρεχε άμεσο και εμφανή κίνδυνο ζωής, καλώντας συνεχώς σε βοήθεια, προτρέποντας τους αστυνομικούς να βάλλουν με τα όπλα τους κατά του ζώου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, της εξαιρετικά επιθετικής συμπεριφοράς του ζώου, τον άμεσο κίνδυνο ζωής του παθόντα του, από τον Αρχιφύλακα (278325) ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Βασίλειο γεν. 1975, πραγματοποιήθηκε χρήση του ατομικού οπλισμού του (πιστόλι), προβαίνοντας σε μια (1) βολή εξουδετέρωσης του ζώου και εν συνεχεία επιτεύχθηκε η είσοδος στον περίκλειστο αύλειο χώρο του καταστήματος και η παραλαβή του παθόντα από τους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β..

Τραυματισθείς μεταφέρθηκε άμεσα από σταθμό Ε.Κ.Α.Β. συνοδεία πληρωμάτων της Ο.Π.Κ.Ε. στο Γ.Ν. Καλαμάτας για την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, όπου σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική ενημέρωση παρά τα τραύματά του δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής και παραμένει νοσηλευόμενος.