Καλαμαριά: Σήμερα η απολογία του 23χρονου για τη δολοφονία του Κλεομένη – Τι ισχυρίζεται

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 12/3.

Ο 23χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του απολογείται σήμερα Τρίτη 17/3, ενώ ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα δώσει εξηγήσεις αύριο Τετάρτη 18/3 και παραμένει κρατούμενος.

Ο 23χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο 20χρονος.

«Δέχτηκα επίθεση έξω από το σπίτι μου. Άρχισαν να με χτυπάνε, με έριξαν κάτω και συνέχισαν» φέρεται να είπε.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναίρεσε τον αρχικό του ισχυρισμό για το μαχαίρι του εγκλήματος, λέγοντας τελικά ότι ήταν δικό του και ότι το είχε πάνω του για προστασία.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος φίλος του θύματος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο για την υπόθεση, το οποίο προς το παρόν σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Έχουμε ήδη την άσκηση ποινικής δίωξης για τρία άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο πρώτος κατηγορούμενος της δολοφονίας του άτυχου νεαρού διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, χωρίς βέβαια να υπάρχει στο δικό του κατηγορητήριο η αθλητική νομοθεσία. Για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία, αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη», δήλωσε χθες Δευτέρα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πάντως, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί το κίνητρο της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη και εξετάζεται τόσο το οπαδικό υπόβαθρο, όσο και το ενδεχόμενο να υπάρχει και κάτι άλλο, καθώς όπως φαίνεται δράστης και θύμα γνωρίζονταν.