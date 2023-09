Μέσα σε 45 λεπτά η πόλη του Βόλου μετατράπηκε σε ποτάμι. Περίπου στα 800 χιλιοστά έφτασε το ύψος βροχής στο Πήλιο την Τρίτη (5/9), ενώ και στην υπόλοιπη Θεσσαλία σημειώθηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Volos, Greece – 45 minutes apart.



Horrible situation unfolding in Thessaly right now. pic.twitter.com/8fVd4d8pvv — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Ειδικότερα, ο μετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στη Ζαγορά από τις 00:00 έως το μεσημέρι (15:00) της Τρίτης, κατέγραψε 780 χιλιοστά βροχής, στην Πορταριά 545 και στον Βόλο 279.

Κακοκαιρία Daniel – Άναυδος Γάλλος μετεωρολόγος

Ο Γάλλος μετεωρολόγος Nahel Belgherze είδε πώς αποτυπώνουν τα ελβετικά μοντέλα την επέλαση της κακοκαιρίας, και δήλωσε σοκαρισμένος.

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours – an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Sobering scenes continue to emerge from Thessaly, Greece as the region is experiencing one of its worst flooding events on record. Continuous heavy rainfall have turned the streets of Skiathos into raging rivers. pic.twitter.com/iHumXamWem — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Νέο μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες – κεραυνοί – χαλαζοπτώσεις) για το επόμενο εικοσιτετράωρο στην περιοχή τους και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες – κεραυνοί -χαλαζοπτώσεις) για το επόμενο 24ώρο σε Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Μαγνησία

Τα προβλήματα μεγαλώνουν από το νερό που πέφτει σε πρωτόγνωρη ποσότητα και με σφοδρότητα επί ώρες στον Βόλο. Η νεροποντή έχει προκαλέσει μία πρωτοφανή κατάσταση στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει ξεχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Στην οδό Ιερολοχιτών κόσμος έχει καταφύγει σε ανώτερους ορόφους κατοικιών αφού τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει και ζητούν βοήθεια από την Πυροσβεστική.

Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Ιωνία μεγάλο δένδρο έπεσε και κατέστρεψε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ήδη σχεδόν στο σύνολό τους περιοχές του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και πολλών προαστίων αντιμετωπίζουν διακοπή της ηλεκτροδότησης και τα προβλήματα έχουν γίνει πάρα πολλά τόσο σε κατοικίες, όσο και σε βιομηχανικούς χώρους και επιχειρήσεις.

Χωρίς τηλεφωνικές συνδέσεις, κυρίως της σταθερής τηλεφωνίας είναι και πολλές περιοχές του Βόλου, ενώ με προβλήματα λειτουργεί και η κινητή τηλεφωνία εξ αιτίας των συνεχών κεραυνών που σαρώνουν την περιοχή.

