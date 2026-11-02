Τραγωδία στη Φλόριντα: Εννέα νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους – “Mayday, δεν έχουμε άλλο χρόνο” (βίντεο)

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή όταν συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών μέσω X.

Κάνοντας λόγο για «φρικιαστική τραγωδία», ο υπουργός, ο Σον Ντάφι, διευκρίνισε ότι οι νεκροί ήταν όλοι τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

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Today’s plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy Here’s what we know: – At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL – All 9 people on board were killed – The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas – The FAA is sending a team to the scene to support the @NTSB’s investigation Please join me in praying for the families and loved ones of those we lost — @FAANews & @USDOT are closely monitoring this crash and will share updates as we learn more— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την πόλη Όστιν (Τέξας) και κατευθυνόταν στις Μπαχάμες, όμως συνετρίβη στις 12:50 (τοπική ώρα) στην κομητεία Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την κατοικία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, πάντα σύμφωνα με τον κ. Ντάφι.

Κατά στοιχεία που έδωσε ο υπουργός, επρόκειτο για Learjet 60, ιδιωτικό αεροσκάφος, που συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες αυτές, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Κατά πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του τοπικού σερίφη, το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 10 χιλιόμετρα από το πολυτελές οίκημα του Αμερικανού προέδρου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως είχε αναχωρήσει από εκεί χθες το πρωί, με προορισμό την Άιοβα και το Κάνσας, για δυο προεκλογικές ομιλίες ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών αύριο Τρίτη, στις οποίες οι οιωνοί δεν είναι καλοί για την παράταξή του.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του τζετ

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες της γυναίκας που βρισκόταν στο πιλοτήριο με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, καθώς το αεροσκάφος έχανε ανεξέλεγκτα ύψος, με το πλήρωμα να αντιλαμβάνεται ότι η συντριβή ήταν πλέον αναπόφευκτη.

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Όλα ξεκίνησαν όταν το Learjet 60, που εκτελούσε ιδιωτική πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών, περίπου 10.670 μέτρων. Το πλήρωμα ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει κατά ακόμη 2.000 πόδια.

Αρχικά, η γυναίκα από το πλήρωμα περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, κάνοντας λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».

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🎧 AUDIO: N722BD with Miami Center in the final minutes before the Learjet 60 went down in Greenacres, FL. It starts like routine radio traffic: ATC passes along rides ahead and the temperature, and gives the crew altitude at their discretion. The crew reports descending and says they’re direct Freeport. Then the weather comes up. The crew says they’re managing turbulence and picking up precipitation. Soon after, the transmissions change: they declare an emergency and say “we are banking.” Near the end, you hear “descending ten thousand” and ATC repeating the callsign, “November seven two two bravo delta.” Flightradar24 data shows the jet falling at more than 32,000 ft/min from 8,750 ft. Nine people were aboard. 🎧liveatc— Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 1, 2026

Μέσα σε ελάχιστες στιγμές, όμως, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

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«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να φωνάζει.

Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια.

«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.

Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.

Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.

Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών… Κοίτα έξω».

Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.