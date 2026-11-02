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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Φλόριντα: Εννέα νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους – “Mayday, δεν έχουμε άλλο χρόνο” (βίντεο)

Περίπου 10 χιλιόμετρα από την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραγωδία στη Φλόριντα: Εννέα νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους – “Mayday, δεν έχουμε άλλο χρόνο” (βίντεο)
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Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή όταν συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών μέσω X.

Κάνοντας λόγο για «φρικιαστική τραγωδία», ο υπουργός, ο Σον Ντάφι, διευκρίνισε ότι οι νεκροί ήταν όλοι τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

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Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την πόλη Όστιν (Τέξας) και κατευθυνόταν στις Μπαχάμες, όμως συνετρίβη στις 12:50 (τοπική ώρα) στην κομητεία Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την κατοικία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, πάντα σύμφωνα με τον κ. Ντάφι.

Κατά στοιχεία που έδωσε ο υπουργός, επρόκειτο για Learjet 60, ιδιωτικό αεροσκάφος, που συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες αυτές, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Κατά πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του τοπικού σερίφη, το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 10 χιλιόμετρα από το πολυτελές οίκημα του Αμερικανού προέδρου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως είχε αναχωρήσει από εκεί χθες το πρωί, με προορισμό την Άιοβα και το Κάνσας, για δυο προεκλογικές ομιλίες ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών αύριο Τρίτη, στις οποίες οι οιωνοί δεν είναι καλοί για την παράταξή του.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν από τη συντριβή του τζετ

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες της γυναίκας που βρισκόταν στο πιλοτήριο με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, καθώς το αεροσκάφος έχανε ανεξέλεγκτα ύψος, με το πλήρωμα να αντιλαμβάνεται ότι η συντριβή ήταν πλέον αναπόφευκτη.

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Όλα ξεκίνησαν όταν το Learjet 60, που εκτελούσε ιδιωτική πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών, περίπου 10.670 μέτρων. Το πλήρωμα ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει κατά ακόμη 2.000 πόδια.

Αρχικά, η γυναίκα από το πλήρωμα περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, κάνοντας λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».

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Μέσα σε ελάχιστες στιγμές, όμως, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

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«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να φωνάζει.

Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια.

«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.

Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.

Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.

Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών… Κοίτα έξω».

Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.

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