Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, 8 περιοχές στο επίκεντρο

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, 8 περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με τις αρχές να τις θέτουν σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού. Το νέο χαμηλό βαρομετρικό, αυτήν την φορά έρχεται από τα δυτικά και αναμένεται να εξασθενήσει από το απόγευμα της Παρασκευής.

Πιο αναλυτικά το δελτίο της ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία:

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία

Για ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σημερινή (12/2) του ανάρτηση για την επικείμενη κακοκαιρία:

«Σε λίγες ώρες σκυτάλη παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Σε αποδρομή βρίσκεται το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας. Μην ξεγιελέστε που άνοιξε ο καιρός. Από το απόγευμα και από τα δυτικά ξεκινάει νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ακόμα πιο ισχυρών.

Πελοπόννησος (δυτική και νότια), Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Από το απόγευμα και μετά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα απασχολήσουν για λίγες ώρες και την Αττική χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες.

Από την Παρασκευή το μεσημέρι η διαταραχή θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καλό τσίκνισμα».

Ο καιρός σήμερα

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το πρωί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια 6 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.