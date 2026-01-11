Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες

Λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασίων

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω της κακοκαιρίας (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατεί στην περιοχή.

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα μείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Φλώρινας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα και τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου, με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ