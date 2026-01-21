Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν σπίτια στον Άγιο Δημήτριο – Βρίσκονται μία ανάσα από το ρέμα της Πικροδάφνης (βίντεο)

Σε εκκένωση τριών σπιτιών που βρίσκονται πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1).

Ειδικότερα, με την συμβολή της ΕΛ.ΑΣ., τα σπίτια εκκενώθηκαν καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του εδάφους αν φουσκώσει το ρέμα με δεδομένο ότι ο όγκος βροχής που θα πέσουν τις επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Και στις τρεις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με την συνδρομή και της ΕΛ.ΑΣ. οι ιδιοκτήτες πείστηκαν να βγουν από αυτά.

Επίσης, θα εκκενωθούν άλλα δυο σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή καθώς μετά τις 4 αναμένονται ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Σε πολλές περιοχές της Αττικής που υπάρχουν ρέματα έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι.

Οι αρχές συνιστούν να αποφεύγεται η κυκλοφορία στις περιοχές αυτές ενώ ήδη έχει σταλεί από το πρωί μήνυμα 112 στην Αττική για περιορισμό των μετακινήσεων.

Να πούμε εδώ ότι μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι, το ύψος της βροχής στην περιοχή είχε φτάσει τα 31 χιλιοστά, όταν ο μέσος όρος για ολόκληρο τον μήνα Ιανουάριο είναι τα 25 χιλιοστά.