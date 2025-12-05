Κακοκαιρία Byron: “Πνίγηκαν” Νέα Πέραμος, Μάνδρα, Μέγαρα – Μπαράζ 112 σε Ελευσίνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα (Συνεχής ενημέρωση)

Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα και σήμερα Παρασκευή, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

LIVE η πορεία της κακοκαιρίας:

Η σφοδρή κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα δέχθηκαν μεγάλα ύψη βροχής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να πέσουν δέντρα.

Μπαράζ 112 σε όλη τη χώρα

Γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής, ήχησε το 112 στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, τη Φθιώτιδα και την Ελευσίνα.

Στο μήνυμα που εμφανίστηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Ελευσίνας επισημαίνεται ο κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου και τονίζεται η ανάγκη προσοχής. Το 112 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε «ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταποτάμου» και παραπέμπει στις οδηγίες αυτοπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού #Ελληνορώσων #Ποντιακά #Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού #Σαρανταπόταμου.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους» αναφέρει το μήνυμα του 112, ενώ το ίδιο εστάλη και στους κατοίκους της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… December 5, 2025

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους» σημειώνεται στο μήνυμα προς τους κατοίκους της Φθιώτιδας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… December 5, 2025

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν υπόγειους και ισόγειους χώρους και να μεταβούν σε ψηλότερους ορόφους λόγω των επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων.

Στο μήνυμα επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων» ενώ στο άλλο αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Ποτάμια οι δρόμοι σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στο Action24 ανέφερε πως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. «Στην περιοχή της Νέας Περάμου και ειδικότερα η περιοχή Λάκκα Καλογήρου έχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, ενώ υπήρξαν και απεγκλωβισμοί. Υπήρχε κίνδυνος τα ρεύματα να υπερχειλίσουν. Αυτή τη στιγμή απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τον παράδρομο της Εθνικής και από την παλαιά Εθνική Οδό που είναι κλειστές λόγω του μεγάλου όγκου νερού. Πάνε οι άνθρωποι να μετακινηθούν προς τις εργασίες τους και βρίσκονται σε νερό πάνω από τη μηχανή του αυτοκινήτου».

Από την πλευρά του ο κ. Αρμόδιος Δρίκος, δήμαρχος Μάνδρας–Ειδυλλίας επεσήμανε πως «ακόμα και εάν δεν βρέχει στην Μάνδρα έρχεται το ποτάμι από τον ορεινό όγκο του Πατέρα. Οι δρόμοι που είχαν φουσκώσει το 2017 παροδικά κάνουν την ίδια εικόνα. Δεν εφησυχαζόμαστε. Τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Ο δρόμος μπορεί να γίνει ξανά ρέμα. Λίγες ώρες υπομονή να περάσει το φαινόμενο. Όπου χρειαστεί θα παρέμβουμε εμείς».

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 330 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη έως σήμερα, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας:

-Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

-Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, η οποία λίγο πριν από τις 6:00 έκλεισε στο 32ο χιλιόμετρο μετά τα διόδια της Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, καθώς υπάρχει κατολίσθηση και σε κάποια σημεία υπάρχουν πλημμύρες. Γύρω στις 9 το πρωί, δόθηκε στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα, ενώ κλειστή είναι και η παλιά εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, η εθνική έκλεισε καθώς υπάρχει κίνδυνος φερτά υλικά να βρεθούν στο οδόστρωμα. Η Τροχαία προτείνει αναστροφή στους οδηγούς ενώ δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ανοίξει.

Ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής μιλώντας στο OPEN ανέφερε, έκλεισε για προληπτικούς λόγους καθώς υπάρχει νερό, χώματα και πέτρες στο 32 χλμ της Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία γύρω στις 10 το πρωί, είναι σε ισχύ οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1)Λ. BOYΛIAΓMENHΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY ANΘEΩN EΩΣ TO YΨOΣ THΣ A. ΠAΠANΔPEOY ΣTHN ΠEPIOXH THΣ ΓΛYΦAΔAΣ

2)Λ. AΘHNΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ EΞOΔOY ΣTO YΨOΣ THΣ Λ. ΣXIΣTOY-ΣKAPAMAΓKA

3)EΠI THΣ OΔOY ΔEPBENOXΩPIΩN, AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ. ΓENNHMATA, PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΔEPBENOXΩPIA

4)EΞOΔOΣ MAΓOYΛAΣ THΣ ATTIKHΣ OΔOY

5)N.E.O.AΘHNΩN-KOPINΘOY ΣTO YΨOΣ AΠO TA ΔIOΔIA EΛEYΣINAΣ EΩΣ THN EΞOΔO THΣ NEAΣ ΠEPAMOY PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ KOPINΘO MONO ΣTHN APIΣTEPH ΛΩPIΔA KYKΛOΦOPIAΣ

6)E.O. AΛEΠOXΩPIOY-ΣXINOY AΠO TO YΨOΣ TOY PEMATOΣ NTOYPAKOY MEXPI TO YΨOΣ THΣ MAYPOΛIMNHΣ

7)OΔOΣ AΓIAΣ AIKATEPINHΣ AΠO TO YΨOΣ TOY PEMATOΣ AΓIAΣ AIKATEPINHΣ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ ΣTHN ΠEPIOXH THΣ MANΔPAΣ

8)OΔOΣ HMEPOY ΠEYKOY AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ.MAPAΘΩNOΣ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ,ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΣΠATΩN

9)Λ. ΔHMOKPATIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY AKTHΣ IΩNIAΣ EΩΣ THN OΔO ΓP. ΛAMΠPAKH PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΠEPAMA ΣTHN ΠEPIOXH TOY KEPATΣINIOY

10)Λ. ΓP. ΛAMΠPAKH AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ. ΣXIΣTOY EΩΣ THN OΔO MΠAΛH ΣTHN ΠEPIOXH TOY KEPATΣINIOY

11)ΠEPIΦEPEIAKH AIΓAΛEΩ AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ. AΘHNΩN EΩΣ THN ATTIKH OΔO

12)OΔOΣ 28HΣ OKTΩBPIOY AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY ΘΩMA ΓEΩPΓIAΔOY EΩΣ THN OΔO MEΓ. AΛEΞANΔPOY ΣTHN ΠEPIOXH THΣ NEAΣ ΠEPAMOY

13)N.E.O.AΘHNΩN-ΛAMIAΣ ΣTO YΨOΣ THΣ EΞOΔOY METAMOPΦΩΣHΣ PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ METAMOPΦΩΣH

14)BOPEIOΣ ΠAPAΔPOMOΣ Π.E.O.AΘHNΩN-KOPINΘOY ΣTO YΨOΣ THΣ 38X/Θ EΩΣ 34X/Θ ΣTHN ΠEPIOXH NEPAKI NEAΣ ΠEPAMOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ

15)ANΩNYMH OΔOΣ ΠIΣΩ AΠO TA ΔIYΛIΣTHPIA EΛEYΣINAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ. AΘHNΩN PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΠEP. AIΓAΛEΩ.