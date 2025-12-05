Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος για υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου – Μηνυμα του 112 για ετοιμότητα (βίντεο)

Πλημμύρες και καταστροφές μαστίζουν τις περιοχές της Ελευσίνας, των Μεγάρων και του Ασπροπύργου

Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος για υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου – Μηνυμα του 112 για ετοιμότητα (βίντεο)
ΠΗΓΗ: thriassio.gr
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:52

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η περιοχή της Ελευσίνας με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας Byron.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου,” αναφέρει μήνυμα του 112 που στάλθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (5/12).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γειτονιά των Ποντιακών βρίσκεται κοντά σε σημεία όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία πλήττει τον ορεινό όγκο. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να παρακολουθούν διαρκώς τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ