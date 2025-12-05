Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος για υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου – Μηνυμα του 112 για ετοιμότητα (βίντεο)
Πλημμύρες και καταστροφές μαστίζουν τις περιοχές της Ελευσίνας, των Μεγάρων και του Ασπροπύργου
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η περιοχή της Ελευσίνας με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας Byron.
“Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου,” αναφέρει μήνυμα του 112 που στάλθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (5/12).
Η γειτονιά των Ποντιακών βρίσκεται κοντά σε σημεία όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία πλήττει τον ορεινό όγκο. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να παρακολουθούν διαρκώς τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
