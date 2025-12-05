Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μέγαρα, Μάνδρα και Νέα Πέραμο, μηνύματα από το 112 – Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας (βίντεο)

Συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας η κακοκαιρία Byron, που από χθες έχει φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι δυνατές βροχοπτώσεις που σφυροκοπούσαν όλη νύχτα το Λεκανοπέδιο έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ιδίως στη δυτική Αττική, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων.

Την ίδια ώρα, αρκετοί δρόμοι είναι κλειστοί, ενώ λίγο πριν τις 6 το πρωί έκλεισε η Νέα Εθνική Οδός στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν υπόγειους και ισόγειους χώρους και να μεταβούν σε ψηλότερους ορόφους λόγω των επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων.

Στο μήνυμα επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων» ενώ στο άλλο αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Ποτάμια οι δρόμοι σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο:

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη έως σήμερα, ώρα 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας:

-Στην Περιφέρεια Αττικής, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

-Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Κακοκαιρία Byron: Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, η οποία λίγο πριν από τις 6:00 έκλεισε στο 32ο χιλιόμετρο μετά τα διόδια της Ελευσίνας, καθώς υπάρχει κατολίσθηση και σε κάποια σημεία υπάρχουν πλημμύρες. Κλειστή είναι και η παλιά εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, είναι σε ισχύ οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,

ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων,

Λ. ΑΘΗΝΩΝ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ–ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ έως την περιφερειακή Αιγάλεω,

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου,

Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό Μπάλη στην περιοχή του Κερατσινίου,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την Αττική Οδό,

ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της Νέας Περάμου,