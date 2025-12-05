Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των ισχυρών βροχών
Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων
Κλειστός θα παραμείνει ο Εθνικός Κήπος με απόφαση του Δήμου Αθηναίων με την κακοκαιρία Byron να συνεχίζει την επέλαση της και σήμερα (5/12).
«Ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει προσωπικά κλειστός λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων», αναφέρει σε ελληνικά και αγγλικά, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων που έχει αναρτηθεί έξω από τον Εθνικό Κήπο.
