Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των ισχυρών βροχών

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των ισχυρών βροχών
DEBATER NEWSROOM

Κλειστός θα παραμείνει ο Εθνικός Κήπος με απόφαση του Δήμου Αθηναίων με την κακοκαιρία Byron να συνεχίζει την επέλαση της και σήμερα (5/12).

«Ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει προσωπικά κλειστός λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων», αναφέρει σε ελληνικά και αγγλικά, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων που έχει αναρτηθεί έξω από τον Εθνικό Κήπο.

