Δήμος Αθηναίων: Κλείνει από την Κυριακή 16/11 ο Εθνικός Κήπος
Ύστερα από εντολή της Αστυνομίας
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου 15/11 ότι ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή 16/11.
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ