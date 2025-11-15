Δήμος Αθηναίων: Κλείνει από την Κυριακή 16/11 ο Εθνικός Κήπος

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου 15/11 ότι ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή 16/11.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας.