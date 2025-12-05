Κακοκαιρία Byron: Έπεσε δέντρο στο Χαλάνδρι – Έκλεισε προσωρινά η Παπανικολή (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 5/12 στο Χαλάνδρι, όταν ένα τεράστιο πεύκο έπεσε στην οδό Παπανικολή λόγω της κακοκαιρία Byron.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές στο σημείο, ενώ έκλεισε για περίπου τρεις ώρες ο δρόμος από το ύψος της Αριστείδου ως την οδό Γλαύκης προκειμένου να μπορέσουν οι αρμόδιοι να απομακρύνουν το δέντρο.

Ευτυχώς, δε σημειώθηκαν τραυματισμοί από την πτώση του δέντρου. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος με ανάρτηση του ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιχείρηση κοπής και απομάκρυνσης του τεράστιου πεύκου που έπεσε το απόγευμα στην Παπανικολή.

Ευχαριστώ πολύ τους εργαζόμενους και τα στελέχη της υπηρεσίας πρασίνου, της διεύθυνσης καθαριότητας και της πολιτικής προστασίας, τους οδηγούς και τους χειριστές των μηχανημάτων έργων του δήμου αλλά και των εξωτερικών συνεργατών για τον επαγγελματισμό και το αίσθημα ευθύνης».

Δείτε τις φωτογραφίες

Facebook/Σίμος Ρούσσος