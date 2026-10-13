Κακοκαιρία στην Αττική: Εκτροπές κυκλοφορίας σε Πικέρμι και Σαλαμίνα λόγω έντονων φαινομένων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στην Αττική την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, με τις Αρχές να προχωρούν σε εκτροπές κυκλοφορίας σε δρόμους του Πικερμίου και της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

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Σε ποιους δρόμους γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας

Ειδικότερα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στα ακόλουθα σημεία:

Πικέρμι: Στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου.

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Σαλαμίνα: Στη λεωφόρο Σαλαμίνος, στο ύψος του αριθμού 256, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τον Άγιο Νικόλαο προς τα Παλούκια.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Μέχρι στιγμής, στη σχετική ενημέρωση δεν διευκρινίζεται πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία.