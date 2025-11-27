“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σάρωσε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας ο ανεμοστρόβιλος – Ζημιές σε καταστήματα και σπίτια (Βίντεο)

Οι εικόνες από τα αποτελέσματα των άσχημων καιρικών συνθηκών

Κακοκαιρία Adel: Σάρωσε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας ο ανεμοστρόβιλος – Ζημιές σε καταστήματα και σπίτια (Βίντεο)
Messinialive
DEBATER NEWSROOM

Η κακοκαιρία Adel έδειξε τα «δόντια» της και στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας την Πέμπτη 27/11 καθώς ένας ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και διήρκησε λίγα λεπτά, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε καταστήματα, ένα ξενοδοχείο, καθώς και σε αρκετές οικίες.

Δείτε τις εικόνες του Messinialive

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ