Κακοκαιρία Adel: Σάρωσε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας ο ανεμοστρόβιλος – Ζημιές σε καταστήματα και σπίτια (Βίντεο)

Η κακοκαιρία Adel έδειξε τα «δόντια» της και στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας την Πέμπτη 27/11 καθώς ένας ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στην περιοχή.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και διήρκησε λίγα λεπτά, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε καταστήματα, ένα ξενοδοχείο, καθώς και σε αρκετές οικίες.

Δείτε τις εικόνες του Messinialive