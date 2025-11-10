Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τρίτη – Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο (Βίντεο)

Με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας που έρχεται από τα δυτικά διατηρώντας την φθινοπωρινή εικόνα του καιρού τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

Ειδικότερα, η ΕΜΥ εξέδωσε νέο δελτίο επιδείνωσης καιρού τονίζοντας ότι:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Τρίπολη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πολλά προβλήματα και τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εγκλωβισμό οδηγών. Μάλιστα, λόγω των καιρικών συνθηκών τα σχολεία στην Μεγαλόπολη θα παραμείνουν κλειστά.

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης. Κλειστός ο αυτοκινητόδρόμος στο ύψος των Παραδεισίων από την έντονη βροχόπτωση.

Η κινητοποίηση στο σημείο είναι μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία.

Πλημμυρισμένους δρόμους σε Βόνιτσα και Πρέβεζα άφησε η κακοκαιρία που “επισκέφθηκε” τη χώρα μας, χτυπώντας, ήδη, την δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Κακοκαιρία στην Κορινθία: «Άσπρισε» ο δρόμος από το χαλάζι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κορινθία και την Αργολίδα, με έντονη χαλαζόπτωση να σημειώνεται αυτη την ώρα στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους, στα Δερβενάκια έως το Φίχτι Αργολίδας, όπως μεταδίδει το Korinthos.tv.

Κατά την ίδια πηγή, το χαλάζι είχε μεγάλη ένταση και διάρκεια. Αγρότες της περιοχής κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε ελιές και άλλες καλλιέργειες.

Η νέα επιδείνωση του καιρού οφείλεται στην κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Νότια Ιταλία προς τη Βόρεια Ελλάδα, φαινόμενο που προκαλεί εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οδηγίες από τη Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςσυνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.