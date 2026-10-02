Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα λόγω της κακοκαιρίας – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

Απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη νεότερη ενημέρωση, μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

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Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα για τα «δελφίνια». Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με ταχύπλοο καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με την εταιρεία τους, καθώς ορισμένες πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει σε αναστολές.

Ακυρώσεις δρομολογίων καταγράφονται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των πρωινών αναχωρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων.