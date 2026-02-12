Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες, οι “δύσκολες” περιοχές – Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία

Στο έλεος του διπλού κύματος κακοκαιρίας είναι η χώρα, με τον καιρό σήμερα Πέμπτη 12/2 να μην είναι σύμμαχος του τσικνίσματος, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Μάλιστα, αργά το βράδυ της Τετάρτης 11/2, λόγω της έντονης βροχόπτωσης το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Αττική υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου.

Σήμερα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας “Red Code”, για την αντιμετώπιση κινδύνων από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα 12/2

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το πρωί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νότια πρόσκαιρα έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία

Αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 01:00 λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά λόγω της δυνατής βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 5/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 11-02-2026 στις 11:30, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη)

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν, στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Από αργά το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.