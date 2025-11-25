Καιρός: Συναγερμός για την κακοκαιρία “Adel” – Το πιο δύσκολο 48ωρο την Πέμπτη και την Παρασκευή

Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από την Πέμπτη (27/11) που θα πλήξει μεγάλο κομμάτι της χώρας και θα επιβαρύνει αρκετές περιοχές αλλάζοντας άρδην την εικόνα του καιρού.

Όπως αναφέρει σε σημερινή (25/11) του ανάρτηση του ο Θοδωρής Κολυδάς ισχυρές βροχοπτώσεις και επικίνδυνα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη βορειοδυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία–Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου:

«Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων –σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ– με την ονομασία #ADEL.

☑️Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε λίγο θα εκδοθεί το νέο έκτακτο δελτίο.

⚠️⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL

☑️Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής… pic.twitter.com/LTJwNp0FJY— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

☑️Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το “Adel” υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών. Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων».

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία έως 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι δυτικοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αφού στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.