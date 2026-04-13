Καιρός: Λασποβροχές και 25άρια έως και την Πέμπτη – Οι προγνώσεις Κολυδά και Τσατραφύλλια

Με αφρικανική σκόνη, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρούς νοτιάδες γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Σήμερα Δευτέρα του Πάσχα 13/4, θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, χωρίς όμως να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ έως και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, την Τρίτη, οι βροχές και οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν και να επεκταθούν προς τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ενώ το βράδυ της Τρίτης και προς τα βόρεια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν περαιτέρω σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενώ θα εκδηλωθούν και σε αρκετές περιοχές βροχές.

Από την Πέμπτη, στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν και οι Κυκλάδες με την Κρήτη.

Όλες αυτές τις ημέρες, θα καταγράφονται υψηλές –για την εποχή- θερμοκρασίες, με κάποιες προγνώσεις καιρού να κάνουν λόγο ακόμη και για 25άρια.

Το τριήμερο Τρίτη – Πέμπτη αναμένεται υψηλή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης.

Σχετικά με τους ανέμους, κατά κύριο λόγο θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, που στα δυτικά θα αγγίξει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου, το σκηνικό θα συμπληρώνουν διάσπαρτες λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές από την Τρίτη έως την Πέμπτη.

Ο καιρός σήμερα 13/4

Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα του Πάσχα 13/4 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και με πιθανότητα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στις βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.