Καιρός: Στο έλεος των μποφόρ σήμερα η μισή χώρα – Επικίνδυνες καταιγίδες και χιόνια την Τετάρτη, πού χρειάζεται προσοχή

Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού από σήμερα Τρίτη 20/1, με ισχυρούς ανέμους σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Στερεά, ενώ από αύριο Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από -3 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Καλλιάνος: Οι περιοχές που θα πέσει πυκνό χιόνι την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε ότι «ένα βαρομετρικό χαμηλό προσεγγίζει τη χώρα μας από την κεντρική Μεσόγειο, θα έχει μέσα του τεράστια ποσά υγρασίας, θερμές αέριες μάζες που θα συγκρουστούν με το εγκλωβισμένο ψύχος στη χώρα μας. Αυτή η σύγκρουση θα δώσει πυκνά χιόνια την Τετάρτη ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, τόνισε σχετικά με τις περιοχές που αναμένονται χιόνια πως το βαρομετρικό θα δώσει «πυκνά χιόνια πάνω από τα 200 μέτρα έως και το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις πάνω από τα 100 με 200 μέτρα πέριξ της Θεσσαλονίκης».

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, στα τμήματα της χώρας νοτιότερα της Θεσσαλίας, καθώς και σε δυτικά και ανατολικά, η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτές τις περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα με σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, έντασης 8, 9 ακόμα και 10 μποφόρ.

Μάλιστα, εξέφρασε φόβο για πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική, κάνοντας λόγο για ένα «επικίνδυνο καιρικό κοκτέιλ» πάνω από το λεκανοπέδιο.

Κολυδάς: Χιόνια σε κεντρική και Β. Ελλάδα

Από την πλευρά του, σε ανάρτησή του για την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε:

«Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Αύριο και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο».