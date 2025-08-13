Καιρός σήμερα: Επικίνδυνο μίγμα υψηλών θερμοκρασιών και θυελλωδών ανέμων – Έως 39 βαθμούς ο υδράργυρος

Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων και σήμερα Τετάρτη 13/8, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις από χθες δίνουν τιτάνια μάχη σε πολλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 36 και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη νότια Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.