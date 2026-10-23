Πάρος: “Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα – Ζαλίστηκα, μούδιασα και έπεσα” – Τι είπε η 21χρονη που νοσηλεύεται στο Τζάνειο

Για το επίμαχο βράδυ που έκανε χρήση ναρκωτικών και μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Τζάνειο μίλησε η 21χρονη από την Πάρο.

Συγκεκριμένα, η 21χρονη, μιλώντας στο MEGA είπε: «εμείς αράξαμε, παίξαμε, κάναμε ό,τι κάναμε. Μετά ήπια εγώ και μετά βγήκα off». Σύμφωνα με την 21χρονη «η συγκεκριμένη ουσία λέγεται G, υπάρχει και πιο επιστημονικός όρος. Την παίρνεις από εξωτερικό παράγοντα (σ.σ. το στόμα). Άμα θέλεις να χαλαρώσεις ή να κοιμηθείς, θα χαλαρώσεις ή θα κοιμηθείς. Άμα θέλεις να παρτάρεις, θα παρτάρεις, άμα θες να είσαι πιο kinky, θα είσαι πιο kinky».

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Εξηγώντας γιατί το έκανε, η κοπέλα από την Πάρο είπε «το πήρα για να περάσω ωραία. Είπα να πάρω παραπάνω από όσο έπρεπε, αυτό δεν το πίνεις με αλκοόλ και αν έχεις πιει δεν το ακουμπάς. Ήπια πολύ, μιλάμε για εμένα».

Περιγράφοντας στη συνέχεια τι συνέβη όταν πήρε την επίμαχη ουσία είπε «το καταλαβαίνεις όταν το πίνεις και εγώ το κατάλαβα λίγο αργά. Ένιωσα αστεράκια, ζαλίστηκα, μούδιασα, είπα “παιδιά δεν αισθάνομαι καλά”, έκατσα και έσβησα».

Η ίδια θέλησε, επίσης, να υπερασπιστεί τον σύντροφό της που ήταν αυτός που την πήγε στο ΚΥ Πάρου: «Δεν θέλω να λένε ότι με κακοποίησε το αγόρι μου. Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα και έκανα ό,τι έκανα. Αν με έβλεπε θα μου έλεγε “πας καλά; Είσαι τρελή;”, αλλά δεν με είδε».

«Δεν καταναλώνω ναρκωτικά είπα να το δοκιμάσω μια φορά. Μακριά από όλες τις ουσίες και δοκιμές γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μια ουσία θα στείλει σε κώμα» κατέληξε η νεαρή κοπέλα απαντώντας, τέλος, ότι «βρήκαμε την ουσία σε ένα πάρτι, σε ρέιβ στην Αθήνα».