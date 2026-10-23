Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Αυτά είναι τα παιχνίδια που κατήγγειλε ο μάρτυρας ως στημένα – “Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω”

Σε “αναβρασμό” βρίσκεται ο χώρος του ελληνικού μπάσκετ μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με την σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε παραγόντων και διαιτητών για στημένους αγώνες.

Μάλιστα, ένας από τους μάρτυρες, που έχουν παραδεχτεί ότι χρηματίστηκαν και συνέβαλαν ώστε να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο στην κατάθεσή του, έχει δώσει λίστα με τους αγώνες, οι οποίοι με κάποιο τρόπο χειραγωγήθηκαν.

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Πρόκειται για έναν από τους δύο βασικούς μάρτυρες οι οποίοι έχουν παραδεχτεί ότι χρηματίστηκαν, αλλά προσβλέπουν σε ευνοϊκή μεταχείριση βάσει του άρθρου 132 του νόμου 2725/1999, το οποίο πριμοδοτεί πρόσωπα που συμβάλλουν στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων ή στην αποτροπή σχεδιαζόμενων εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία τα παιχνίδια που ένας από τους δύο μάρτυρες δείχνει ότι έχουν χειραγωγηθεί είναι:

22-5-2018, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός: Τελικοί play off ανόδου Α΄ΕΣΚΑ ανδρών, 5ο παιχνίδι, τελικό σκορ 55-51 με διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, η οποία ορίσθηκε διαιτητής με παρέμβαση του Γ. Μαυραγάνη. [«Η Βάσω καθάρισε»] (σελ. 1 υπομνήματος Φ.Κ). Ο Γ Μαυραγάνης είχε όραμα να ανεβάσει τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στην Α1 κατηγορία (σελ.2).

19-1-2019, Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου: Basket League, με διαιτητή τον Ηλία Κορομηλά, τελικό σκορ 101-95. Μετά τον αγώνα ο Ηλίας Κορομηλάς θα γευμάτιζε με τους κ.κ. Λιόλιο – Μαυραγάνη (σελ. 3).

20-1-2019, Αιγάλεω – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (Γ΄ Εθνική): Διαιτητής Φ.Κ. Του ζητήθηκε από τον Γ. Μαυραγάνη να βοηθήσει τον Ιωνικό. Τελικό σκορ 73-71, ήττα Ιωνικού (σελ. 2-3).

17-2-2019, Αταλάντη – ΌΦΗ (Γ΄ Εθνική): Με προπονητή του ΟΦΗ, ο οποίος συμφώνησε με τον Γ. Μαυραγάνη να τους βοηθήσει ο Φ.Κ, δίνοντάς του ένα μικρό δωράκι. Τελικό σκορ 70-63. Έλαβε ο Φ.Κ. από Μαυραγάνη, στις 21-2-2019, σε καφέ στη Ν. Φιλαδέλφεια, 200 ευρώ, ως δώρο του προπονητή, παρά την ήττα του ΟΦΗ (σελ. 7-8).

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17-3-2019, Ν.Ε. Μεγαρίδα Αιγάλεω (Γ΄ Εθνική): Διαιτητής Φ.Κ. του ζητήθηκε να κερδίσει το Αιγάλεω για να ευνοηθεί ο Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας. Τελικό σκορ 100-96 (σελ. 10).

5-5-2019, Χίος -ΟΦΗ (Γ΄ Εθνική): Διαιτητής Φ.Κ. Ο προπονητής του ΟΦΗ κάλεσε τον Φ.Κ. προκειμένου να βοηθήσει τον ΟΦΗ. Τελικό σκορ 75-83 (σελ. 13).

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7-12-2019, Προμηθέας – Λαύριο (Basket League): Διαιτητής Φ.Κ. Πριν τον αγώνα ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας και μετά, στο ημίχρονο, του ζήτησε να ευνοήσει το Λαύριο. Τελικό σκορ 77-66 (σελ. 16).

19-1-2020, Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Μαρούσι (Β’ Εθνική): Διαιτητής Φ. Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης ζήτησε από τον Φ.Κ. να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει ο Ιωνικός. Τελικό σκορ 81-86 (σελ. 17).

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1.2.2020, Λαύριο – Περιστέρι (Basket League): Διαιτητής Φ.Κ, του ζήτησε ο Γ. Μαυραγάνης να κερδίσει το Λαύριο. Τελικό σκορ 75-61 (σελ. 18)

29.7.2020, Κλειστό Κοκκινιάς στο Μαρούσι, 2.8.2020, Πανελλήνιο Παίδων και Πανελλήνιο Εφήβων 5-8/8/2020: Ο Γ. Μαυραγάνης ζήτησε από τον Φ.Κ. να κερδίσει ο Προμηθέας στο Πανελλήνιο Παίδων, λόγω της προεκλογικής περιόδου του κ. Λιόλιου για τις επερχόμενες εκλογές της Ε.Ο.Κ., και στο παιδικό ο ΠΑΟ.

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9.8.2020, Ηράκλειο – Προμηθέας Πάτρας (Πανελλήνιο Εφήβων): Διαιτητής Φ.Κ. Τελικό σκορ 64-99. Ο Προμηθέας ισοβάθμισε με το Περιστέρι στην τελική κατάταξη (σελ. 22).

5.9.2021, στην Αθήνα, Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων): Διαιτητές Φ.Κ-Κ (σφύριξε ο Κ…..3 βολές στη λήξη υπέρ του Προμηθέα). Τελικό σκορ 60-61, κατέκτησε ο Προμηθέας το Πρωτάθλημα (σελ. 29-31).

21-10-2021, Αιγάλεω – Πανιώνιος (Β΄ Εθνική): διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Πανιώνιος, τελικό σκορ 90-88 (σελ. 39-40).

4-12-2021, ΠΑΟ – ΔΟΥΚΑΣ (U18 Rising Stars): Διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο ΔΟΥΚΑΣ, λόγω της ανοιχτής κόντρας που έχουν με τον ΠΑΟ, τελικό σκορ 71-60 (σελ. 43).

22-1-2022 στο ΔΑΙΣ, Ολυμπιακός – Προμηθέας (U18 Rising Stars): Διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας, τελικό σκορ 60-48 (σελ. 46).

6-2-2022 στο ΔΑΙΣ, Παναθηναϊκός – Προμηθέας (U18 Rising Stars): Διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας, τελικό σκορ 82-74 (σελ. 48).

13-2-2022, στη Ρόδο, Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς (Γ’ Εθνική): Ο Γ. Μαυραγάνης ζήτησε από τον διαιτητή Φ.Κ. να κερδίσει η ομάδα της Πάτρας, λόγω του κ. Λ…., που βοηθούσε τον Προμηθέα Πατρών με το γήπεδο στην Πάτρα. Ο κ. Λ…. ήταν Πρόεδρος του Αίολου Αγυιάς. Τελικό σκορ 77-66. Ο Γ. Μαυραγάνης είχε μιλήσει και στον διαιτητή Μ….., που λάμβανε διαιτητικές αποφάσεις υπέρ του Αίολου Αγυιάς (σελ. 50-51).

10-4-2023, στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών 2014 – Καλαμάτα, κρίσιμος αγώνας «play out», παιχνίδι για να «σωθεί» η ομάδα του Προμηθέα: Διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας, προσθέτοντας «..εάν θέλεις να ξεχάσω τα λάθη που έχεις κάνει». Τελικό σκορ 87-59 (σελ. 76).

30-4-2023, στην Κυπαρισσία, Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών 2014 (Γ΄ Εθνική): Κρίσιμος αγώνας, διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας οπωσδήποτε. Ήττα Προμηθέα με 14 πόντους, παρά τις προσπάθειες του Φ.Κ.

26-10-2024, Ηλυσιακός – Προμηθέας Πατρών 2014 (National League 1, B’ Εθνική): Διαιτητής Φ. Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας. Ο Γ. Μαυραγάνης είχε ζητήσει το ίδιο και από τον διαιτητή Σ….., στον οποίο θα μιλούσε και ο Ηλίας Κορομηλάς. Έχασε τον αγώνα ο Προμηθέας στην παράταση με 1 πόντο (τελικό σκορ 122-121), αλλά οι διαιτητές σφύριζαν καταφανώς υπέρ του. Εν συνεχεία, επειδή φοβόντουσαν μην τιμωρηθούν για την κακή διαιτησία ο μεν διαιτητής Σ…. μιλούσε με τον Ηλ. Κορομηλά, ο δε διαιτητής Φ.Κ. με Μαυραγάνη, για να μην τιμωρηθούν (σελ. 89-90).

17-2-2025, στην Πάτρα, Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας Πατρών 2014 (National League 1): Διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας και να μιλήσει και στον διαιτητή Σ… για τον αγώνα (ο οποίος δεν ήταν «ζεστός», γιατί θα τους «ψυλλιάζονταν», είχαν κόντρα οι δύο ομάδες). Τελικό σκορ 97-80.

22-3-2025, στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών 2014 – Αίολος Αγυιάς (National League 1): διαιτητής Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας (οι άλλοι δύο διαιτητές ήταν οι Σ…. και Α…..). Τελικό σκορ 86-68 (ο Φ.Κ. αναφέρει ότι «βοηθήσαμε να κερδίσει ο Προμηθέας») (σελ. 92-93).

23-3-2025, Αθηναϊκός – ΠΑΟ (1ος τελικός Α1 γυναικών): Διαιτητής Φ. Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει οπωσδήποτε ο Αθηναϊκός. Το ίδιο ζήτησε και από τον διαιτητή Σ…. (μέσω του Φ.Κ.). Μάλιστα στον τελευταίο ο Γ. Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς είχαν υποσχεθεί ότι θα προσπαθούσαν να μην τιμωρηθεί για μία λάθος διαιτητική απόφαση που είχε πάρει σε προηγούμενο αγώνα [Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας] (σελ. 93) (τελικά προκύπτει ότι ο Γ. Μαυραγάνης και ο Ηλ. Κορομηλάς δεν τον βοήθησαν και ο Σ…..τιμωρήθηκε, σελ. 91 σε συνδυασμό με σελ. 93).

Μάιος 2025 – Τελικοί Σχολικού Πρωταθλήματος Αγοριών: Ο στόχος ήταν να πάρουν το πρωτάθλημα τα παιδιά του Προμηθέα (εννοώντας οι μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση Πάτρας»). Ο Γ. Μαυραγάνης είπε στον Φ.Κ.: «Θα σε βάλω με Σ…-Α…. που είστε δυνατό team, φίλοι, υπάρχει εμπιστοσύνη, θα σας φτιάξω σε καλό ξενοδοχείο διαμονή, αφού θα μας προσέξετε» (σελ. 101).

10-5-2025, στην Πάτρα, Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Αποστόλου Παύλου και Παύλου Λεμεσού (Ημιτελικός Σχολικού Πρωταθλήματος Αγοριών): Τελικό σκορ 80-46, εύκολος αγώνας, αλλά βοήθησαν και οι διαιτητές (σελ. 101).

11-5-2025, στην Πάτρα, Τελικός Σχολικού Πρωταθλήματος Αγοριών: Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, τελικό σκορ 69-57. «Ο Φ.Κ. στέλνει μήνυμα στον Γ. Μαυραγάνη 10 λ. πριν αρχίσει ο αγώνας «..πάμε για την υπέρβαση της χρονιάς. Άχαστη τριάδα». Κέρδισε εύκολα η Αναγέννηση με διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της Αναγέννησης. Ο διαιτητής Φ.Κ. έστειλε μήνυμα στον Μαυραγάνη «ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία…. Σπύρος….. Φώτης…. Μάικ….» εκ μέρους των τριών διαιτητών των αγώνων του Σχολικού Πρωταθλήματος αγοριών (σελ. 101-102).

14-5-2025, Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, National League 2. Διαιτητής ο Φ.Κ. Ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει η Ακαδημία Ελευσίνας. Κέρδισε τελικά η Δάφνη Δαφνίου (σελ. 102-103).

20/10/2025, στην Χαλκίδα, ΑΓΕΧ Δόξα Λευκάδας, Elite League, 3η αγωνιστική. Διαιτητές: Κ… – Μ…. – Φ.Κ.. Ο Γ. Μαυραγάννης φώναξε τον Φ.Κ. στο γραφείο του να πιούνε καφέ και του είπε ότι έχει ξεκινήσει μια κόντρα με τον Σ…..(πρόεδρο του Α….) γιατί τους πήρε τον Η.Π., τον προπονητή από τον Προμηθέα κι ο Λιόλιος έχει αποφασίσει να τον διώξει από το Μπάσκετ… Και του είπε «να ξέρεις ότι Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα (εννοώντας την ΑΓΕΧ) που είναι προπονητής ο Ο….., που είναι κουμπάρος του Σ…. θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος». Η εντολή ήταν όπου βρίσκουν οι διαιτητές τις ανωτέρω ομάδες να τις πολεμάνε. Στον ανωτέρω αγώνα και οι 3 διαιτητές έκαναν ότι μπορούσαν κι έτσι η ομάδα της Χαλκίδας έχασε από την Λευκάδα. Τελικό σκορ 77-78. Ο Γ. Μαυραγάνης υποσχέθηκε στον Φ.Κ. ότι θα ορίζεται ως διαιτητής σε πολλά παιχνίδια της Α2 (σελ. 104).

21/02/2026, Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League, 23η αγωνιστική. Διαιτητές: Σ….. – Ε……. – Φ. Κ. Μια μέρα πριν τον αγώνα παίρνει ο Γ. Μαυραγάνης τον Φ.Κ., πίνουν καφέ και του λέει ότι το Λαύριο πρέπει να χάσει ώστε να απωλέσει όποιες ελπίδες έχει για άνοδο. Οι διαιτητές Φ.Κ. και Σ……. στο παιχνίδι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να χάσει το Λαύριο, αλλά το Λαύριο κέρδισε με 2π. Τελικό σκορ 67-65. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα αναρτήθηκαν ορισμένες φάσεις στο διαδίκτυο στις οποίες φαίνεται ότι έχει αδικηθεί το Λαύριο. Οι φάσεις ήταν όλες από διαιτητικές αποφάσεις του Σ……. (σελ. 104).

04/04/2026, ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός 95-84, Elite League, 30ή αγωνιστική. Διαιτητές: Φ.Κ. (Μ….. – Σ…..). Ο Γ. Μαυραγάνης κάλεσε τηλεφωνικά τον Φ.Κ. πριν τον αγώνα και είπε «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χαλκίδα…θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί στο μυαλό μου όσοι είναι φίλοι του Στασινόπουλου είναι εχθροί μου». Η Χαλκίδα ήταν πολύ καλύτερη στον αγώνα και παρά τις προσπάθειες της διαιτητικής τριάδας δεν μπορούσε να ηττηθεί στον αγώνα (σελ. 104).

04/04/2026, ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός 95-84, Elite League, 30ή αγωνιστική. Διαιτητές: Φ.Κ. (Μ…… – Σ…..). Ο Γ. Μαυραγάνης κάλεσε τηλεφωνικά τον Φ. Κ. πριν τον αγώνα και είπε «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χαλκίδα…θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί στο μυαλό μου όσοι είναι φίλοι του Σ…..είναι εχθροί μου». Η Χαλκίδα ήταν πολύ καλύτερη στον αγώνα και παρά τις προσπάθειες της διαιτητικής τριάδας δεν μπορούσε να ηττηθεί στον αγώνα (σελ. 104).

20-1-2026, στην Κέρκυρα, Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β΄- 2014, NL 1, διαιτητής Φ.Κ. ο Γ. Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας, τελικό σκορ 60-80 (βλ. την από 1-10-2026 ένορκη κατάθεση του Φ.Κ.).

25-3-2026, στην Πάτρα, ΕΑ Προμηθέας 2014 Εσπερος Λαμίας, NL 1, διαιτητής Φ.Κ., τελικό σκορ 94-69 (σελ. 105).

26-28/3/2026, στην Πάφο, Σχολικοί αγώνες στην Κύπρο, τελικοί (final four). Ο ορισμός των διαιτητών έγινε με παρέμβαση του Ηλία Κορομηλά, ξεπερνώντας (όπως και την προηγούμενη χρονιά) το γεγονός ότι σε αυτούς τους αγώνες έπρεπε να ορίζονται δάσκαλοι διαιτητές, διότι έπρεπε να κερδίσει είπε στον Φ. η Αναγέννηση Πατρών (σελ. 105). Ο Γ. Μαυραγάνης είπε στον Κ. ότι ο Πρόεδρος (Λιόλιος) το θέλει πολύ (σελ. 108).

27-3-2026, Ημιτελικός, 27-3-2026: Σχολεία/Εκπαιδευτήρια: Αναγέννηση Πατρών – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, διαιτητές Φ.Κ. – Σ…., νίκη υπέρ του σχολείου της Αναγέννησης Πατρών, τελικό σκορ 64-60,

28-3-2026, Τελικός, 28-3-2026. Σχολεία/Εκπαιδευτήρια: Αναγέννηση Πατρών – Υπάτια. Νίκη υπέρ του σχολείου της Αναγέννησης Πατρών (πρωταθλήτρια ομάδα), τελικό σκορ 90-81 (διαιτητές Φ.Κ- Σ…..).