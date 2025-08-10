Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και τη Δευτέρα 11/8 με 8 μποφόρ στην Αττική – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν και την Δευτέρα με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ στην Αττική και την θερμοκρασία να ανεβαίνει σχηματίζοντας μία εκρηκτική εικόνα για τον καιρό και διατηρώντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε υψηλά επίπεδα.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λιακάδα από το πρωί σε όλη τη χώρα και στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι, κοντά στους 36-38 βαθμούς Κελσίου. Στο ανατολικό Αιγαίο θα πλησιάσει τους 39 και οι υψηλότερες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη δροσιά προβλέπεται για ακόμα μια ημέρα σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6-7, και στη νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Αττική θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα και αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26-36 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-7, στα ανατολικά και στα δυτικά του νομού 7-8 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στην πόλη και ζέστη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στη νότια Εύβοια έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 12 Αυγούστου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού στη χώρα. Το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις και στον Έβρο θα βρέξει λίγο τοπικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί κοντά στους 34-37 βαθμούς, αλλά θα διατηρηθεί η ζέστη στα δυτικά, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 6-7, στα κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Την Τετάρτη περιμένουμε λιακάδα σε όλη τη χώρα, με αραιή συννεφιά το μεσημέρι στα βόρεια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια με 35 βαθμούς, 39-40 στη δυτική Ελλάδα και 32-37 στα νησιά μας. Το βόρειο ρεύμα θα πνέει στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα παραμείνει ισχυρό μέχρι 8 μποφόρ.