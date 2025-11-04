Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη και την Τετάρτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, η πρόβλεψη Καλλιάνου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν αρκετές περιοχές σήμερα και αύριο αλλάζοντας άρδην το σκηνικό του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε την Δευτέρα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, ενώ έθεσε την χώρα σε πορτοκαλί συναγερμό υπό το φόβο πλυμμηρικών φαινομένων. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό σημειώνοντας πως: «Κακοκαιρία θα ήταν να μην έβρεχε τον πιο βροχερό μήνα του έτους, δηλαδή τον Νοέμβριο».

«Το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης δεν αναμένεται κάποια πρωτοφανής κακοκαιρία, ούτε ένα οργανωμένο σύστημα που να μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα. Τοπικές πλημμύρες δύναται να έχουμε και είναι λογικό, ειδικά αν εκδηλωθεί τοπικά μια δυνατή βροχόπτωση ή καταιγίδα. Όμως δεν θα “βάφτιζα” αυτό το σύστημα ως κακοκαιρία και ειδικά έχοντας ήδη εισέλθει στον πιο βροχερό μήνα του έτους. Εκτός και αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι το να έρθει ζέστη το καλοκαίρι είναι εξωπραγματικό ή αν το χειμώνα χιονίσει στο Καϊμακτσαλάν είναι κάτι το ανεπανάληπτο» σημείωσε.

«Βροχές επομένως θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας ειδικά σήμερα Τρίτη και λιγότερο την Τετάρτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο που ο καιρός εκεί θα είναι γενικά ήπιος, ενώ κατά περιόδους θα εκδηλώνονται και καταιγίδες» τόνισε. «Έτσι είναι ο Νοέμβριος, είναι ο πιο βροχερός μήνας του έτους, ένας μήνας που παραδοσιακά μάς δίνει πολλές και συχνές βροχοπτώσεις».

«Επομένως, το να συζητάμε με τις ώρες και να κάνουμε επιστημονικές αναλύσεις επί αναλύσεων σε κάθε βροχή του Νοεμβρίου, είναι σαν να μιλάμε για χειμώνα επειδή νυχτώνει νωρίς. Είναι σαν να απορούμε που το καλοκαίρι κάνει ζέστη, είναι σαν να εκπλησσόμαστε που την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια, είναι σαν να θεωρούμε είδηση ότι ο Γενάρης φέρνει κρύο» σημείωσε.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Στο τελευταίο κομμάτι της ανάρτησης του, ο κ. Καλλιάνος απαρίθμησε 8 περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα.

Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες (πάνω από 150 mm, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή)

Νότια Χαλκιδική

Κεντρική και Ανατολική Στερεά (και Αττική)

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Δυτικές Κυκλάδες

Δυτική Κρήτη (εκεί και την Πέμπτη θα επιμείνουν τα φαινόμενα)

Τέλος κατέληξε λέγοντας πως: «Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι είναι άλλο να λέμε “Δελτίο Μεταβολής του καιρού΄”, άλλο να λέμε “Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού” και άλλο να λέμε “Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων”. Μέσα σε αυτές τις κατηγορίες “Δελτίων” πολλές φορές χάνεται και η ακριβής ή η σωστή μεταφορά της πληροφορίας. Βέβαια, για απλή μεταβολή του καιρού, δεν μιλά ποτέ κανείς, πηγαίνουμε κατευθείαν στα “βαθιά” και στα “δύσκολα”».