Καιρός: Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με καταιγίδες – Πότε θα χτυπήσουν την Αττική, η πρόβλεψη Κολυδά

Δύο βασικές διαταραχές θα αλλάξουν άρδην το σκηνικό του καιρού καθώς από την Παρασκευή δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική (Κυριακή προς Δευτέρα).

Την Πέμπτη, ο καιρός φαίνεται να μπαίνει σε μια πιο “βροχερή φάση”, κυρίως στη δυτικοκεντρική χώρα. Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η Θεσσαλία και η δυτική Μακεδονία θα δεχτούν αρκετές βροχές.

Από την Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να “αγριέψει” περισσότερο, με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 17/10

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 18/10

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.