Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου νέοι κανόνες στα Airbnb, με σκοπό να περιοριστούν ορισμένες απαιτήσεις που είχαν οι ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όσοι νοικιάζουν ένα κατάλυμα δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δουλειές καθαριότητας, όπως να πλένουν τα πιάτα ή να βγάζουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια, πριν αναχωρήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Airbnb αλλάζει την πολιτική της μετά από παράπονα που έκαναν επισκέπτες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι έπρεπε να ολοκληρώνουν ολόκληρες λίστες με δουλειές πριν παραδώσουν το κατάλυμα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις αλλαγές στις 20 Οκτωβρίου, με στόχο να ξεκαθαρίσει τι μπορούν να ζητούν οι ιδιοκτήτες και τι θεωρείται υπερβολικό.

Τι ισχύει για πιάτα, σεντόνια και σκουπίδια

Οι νέοι κανόνες ξεκαθαρίζουν ποιες απλές κινήσεις μπορούν να ζητούν οι ιδιοκτήτες από τους επισκέπτες και ποιες δουλειές δεν θεωρούνται πλέον λογικές.

Πιάτα : Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να αφήσουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτεί να τα πλύνουν και να τα βάλουν ξανά στα ντουλάπια.

: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να αφήσουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτεί να τα πλύνουν και να τα βάλουν ξανά στα ντουλάπια. Σεντόνια και πετσέτες: Οι επισκέπτες μπορούν να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα σημείο. Δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να βγάζουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν φύγουν.

Οι επισκέπτες μπορούν να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα σημείο. Δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να βγάζουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν φύγουν. Σκουπίδια : Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν να χωρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα υπόλοιπα σκουπίδια και να τοποθετούνται στους κάδους μέσα στο κατάλυμα. Δεν μπορούν, όμως, να απαιτούν από τους επισκέπτες να μεταφέρουν τα σκουπίδια σε κάποιο μακρινό σημείο.

: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν να χωρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα υπόλοιπα σκουπίδια και να τοποθετούνται στους κάδους μέσα στο κατάλυμα. Δεν μπορούν, όμως, να απαιτούν από τους επισκέπτες να μεταφέρουν τα σκουπίδια σε κάποιο μακρινό σημείο. Κλιματισμός: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει να κλείνει το κλιματιστικό κατά την αναχώρηση. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαγορεύει τη χρήση του όσο οι επισκέπτες μένουν στο κατάλυμα, εφόσον το κλιματιστικό αναφέρεται στις παροχές της αγγελίας.

Τα δικαιώματα των ιδιοκτητών

Η Airbnb συγκεντρώνει πλέον τους βασικούς κανόνες κάθε καταλύματος σε επτά κατηγορίες, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν τι ισχύει πριν κάνουν κράτηση.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθορίζουν:

Αριθμό επισκεπτών : Πόσα άτομα επιτρέπεται να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμα.

: Πόσα άτομα επιτρέπεται να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμα. Ώρες κοινής ησυχίας : Ποιες ώρες πρέπει να αποφεύγεται ο θόρυβος.

: Ποιες ώρες πρέπει να αποφεύγεται ο θόρυβος. Πάρτι και εκδηλώσεις : Αν επιτρέπονται, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της πλατφόρμας.

: Αν επιτρέπονται, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της πλατφόρμας. Κατοικίδια : Αν επιτρέπονται ζώα και πόσα μπορούν να φιλοξενηθούν.

: Αν επιτρέπονται ζώα και πόσα μπορούν να φιλοξενηθούν. Κάπνισμα : Αν επιτρέπεται το κάπνισμα, ακόμη και με ηλεκτρονικό τσιγάρο.

: Αν επιτρέπεται το κάπνισμα, ακόμη και με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Φωτογραφίσεις και βίντεο : Αν επιτρέπεται η χρήση του χώρου για επαγγελματικές φωτογραφίσεις ή γυρίσματα.

: Αν επιτρέπεται η χρήση του χώρου για επαγγελματικές φωτογραφίσεις ή γυρίσματα. Κλείδωμα και παράδοση κλειδιών: Πώς πρέπει να ασφαλίζεται το κατάλυμα κατά την αναχώρηση και πού επιστρέφονται τα κλειδιά.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες πριν κάνουν κράτηση

Με τις αλλαγές αυτές, οι κανόνες κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται πιο συγκεντρωμένοι και θα είναι ευκολότερο να τους διαβάσει κάποιος πριν προχωρήσει σε κράτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της Airbnb είναι να αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την αναχώρηση, όταν ορισμένοι επισκέπτες διαπίστωναν ότι έπρεπε να κάνουν πολλές δουλειές καθαριότητας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να αφήνουν το κατάλυμα σε κακή κατάσταση. Σημαίνει, όμως, ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να τους φορτώνουν υπερβολικές εργασίες που κανονικά αποτελούν μέρος της καθαριότητας του χώρου.