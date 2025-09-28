Καιρός: Έκτακτο καιρικό δελτίο της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Εν μέσω κόντρας των μετεωρολόγων για την ένταση των φαινομένων και την εικόνα του καιρού τις επόμενες ώρες, η ΕΜΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έντονες βροχές και καταιγίδες από βράδυ.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να αγριεύει, ιδιαίτερα σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως σε:

Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

κατά διαστήματα θα επηρεαστούν και περιοχές της Λευκάδας, της Μεσσηνίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Αναλυτικά:

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα και να διαρκέσουν μέχρι αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του δελτίου, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα πλήξουν με ιδιαίτερη ένταση τις ακόλουθες περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας:

Ιόνιο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Πελοπόννησος/Δυτική Στερεά: Οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας

Επιπλέον, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση και στις εξής περιοχές:

Ιόνιο: Λευκάδα

Πελοπόννησος: Μεσσηνία

Ήπειρος: Νομοί Άρτας και Πρέβεζας

Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών αυτών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας μέχρι την εκτόνωση της κακοκαιρίας.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκα 4 πτήσεις

Παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώθηκε η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων, υπήρξαν προβλήματα στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, Μπορεί οι προβλέψεις για ακραία καιρικά φαινόμενα να μην επαληθεύτηκαν στην ένταση που αναμενόταν, ωστόσο η εικόνα στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς είναι απερίγραπτη.

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ οι αναχωρήσεις έχουν κυριολεκτικά «παγώσει», με αποτέλεσμα οι επιβάτες να έχουν πλημμυρίσει τον χώρο του αεροδρομίου.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.