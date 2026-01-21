Καιρός αύριο: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να σφυροκοπά κι αύριο τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκηδλωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν στα ορεινά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν σε 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι στα νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στην ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεησμέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και μέχρι το πρωί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές.

Ανεμοι: Θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα βόρεια 6 με 8 που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ και στα νότια 8 με 10 μποφόρ που βαθμιαία από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πρόσκαιρες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.