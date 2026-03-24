Καιρός αύριο: Παρέλαση με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 8 μποφόρ

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ενώ, θα πνέουν ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, αύριο, στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες και βαθμιαία σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς και στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό. Πιθανότητα τοπικών όμβρων νωρίς το πρωί στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το πρωί στην Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις Κυκλάδες νεφώσεις και μέχρι το μεσημέρι τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη βόρεια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και βαθμιαία από τις προμεσημβρινές σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βορειοδυτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα το πρωί και στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.