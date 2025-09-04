Καιρός αύριο: Καταιγίδες σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Αιγαίο και Κρήτη

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα είναι το σκηνικό του καιρού αύριο (05.09) σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στη δυτική Μακεδονία με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμομωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ιδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα

Στα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.