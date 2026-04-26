Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με άνοδο της θερμοκρασίας και λίγες νεφώσεις – Πού θα βρέξει

Ηλιόλουστο θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα (26.04), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ, δεν θα λείψουν οι βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα εκδηλωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί 3 με 5 και στη θάλασσα Κυθήρων τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές νωρίς το πρωί. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

Στην Κρήτη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, θα περιοριστούν στην ανατολική Κρήτη και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος.

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός αύριο

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, στις νησιωτικές περιοχές θα φτάσει τους 22 με 23 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα δυτικά ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια ανατολικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο Ιόνιο και από το απόγευμα και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 και βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα κεντρικά.