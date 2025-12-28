Ιβάν Γκρέκο: «Ανυπόστατες οι φήμες για παραβίαση όρων – Δεν έχει βραχιολάκι», λέει ο δικηγόρος του

Χειροπέδες στον τράπερ Ιβάν Γκρέκο και σε δύο ακόμα πρόσωπα πέρασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ το απόγευμα του Σαββάτου (27.12) στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έκανε έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο που σχετιζόταν με μία υπόθεση υπεξαίρεσης στην οδό Κύπρου και προχώρησε στη σύλληψη ενός 28χρονου για μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, συνελήφθη κι ο γνωστός τράπερ, αλλά κι ένας ακόμη για αποδοχή προϊόντος εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιβάν Γκρέκο αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.

«Ανυπόστατες οι φήμες για παραβίαση όρων, δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, οι φήμες ότι ο τράπερ παραβίασε τους περιοριστικούς όρους είναι ανυπόστατες.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του:

«Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών – αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO), «παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», « τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του. Παρακαλούμε και απαιτούμε , μετά ταύτα , να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις».

Η απαγωγή του ενεχυροδανειστή

Όλα ξεκίνησαν στις 5 Μαΐου όταν ο γιος του επιχειρηματία επισκέφτηκε ένα συνεργείο στον Υμηττό, εκεί ξαφνικά τρία άτομα τον πλησίασαν και τον έβαλαν με τη βία σε ένα αυτοκίνητο.

Άρχισαν να κάνουν γύρους με το αυτοκίνητο, απειλώντας τον γιο του επιχειρηματία ότι θα του έκοβαν τα δάχτυλα και απαιτώντας από τους γονείς του 25.000 ευρώ και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού για να τον αφήσουν ελεύθερο. Παράλληλα, τον χτυπούσαν και τον τρυπούσαν με ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Στη περιοχή της Σαρωνίδας, όπου κατέβηκαν οι τρεις δράστες με το θύμα, ενώθηκαν με τον τέταρτο δράστη, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα όπου οι απειλές πλέον συνεχίστηκαν και με την χρήση πυροβόλου όπλου, σε παραλία της περιοχής.

Τελικά, μετά από περίπου πέντε ώρες και αφού πήραν 15.000 ευρώ, τα οποία συγκέντρωσε από συγγενείς και φίλους, 750 ευρώ που είχε πάνω του, καθώς κι ένα ρόλεξ αξίας 25.000 βρήκε την ευκαιρία και διέφυγε.

Δύο μέρες μετά το γεγονός, ο 24χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία ξεκίνησε άμεσα έρευνες. Το απόγευμα της Παρασκευής (23.5.2025) συνελήφθησαν τέσσερα άτομα: ο τράπερ Ivan Greko, ένας σκληρός ποινικός με διασυνδέσεις στη Greek Mafia και άλλοι δύο παλιοί γνώριμοι της αστυνομίας.

Μάλιστα, οι δράστες απειλούσαν το θύμα ακόμα και 3 μέρες μετά την απαγωγή του ζητώντας χρήματα αλλά και τη μηχανή μεγάλου κυβισμού που δεν κατάφεραν να του αποσπάσουν.