«Ήθελα να κάνω ντόρο – Φορούσα καμπαρντίνα για να κρύβω το όπλο», η κυνική ομολογία του 89χρονου για τις επιθέσεις

Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των πράξεών του παρέθεσε στις Αρχές ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα, μετά τις ένοπλες επιθέσεις που εξαπέλυσε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο.

Ο ηλικιωμένος, που εμφανίστηκε απόλυτα συνειδητοποιημένος για τις ενέργειές του, αποκάλυψε πως σχεδίαζε το χτύπημα εδώ και μήνες, με απώτερο σκοπό να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Το «στρατηγικό» σχέδιο και η επιλογή της καμπαρντίνας

Σύμφωνα με την απολογία του, ο δράστης είχε αρχίσει να επεξεργάζεται το σχέδιο από τα περασμένα Χριστούγεννα.

Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δεν ήταν τυχαία, καθώς –όπως παραδέχτηκε– ο χειμερινός καιρός τού επέτρεπε να φοράει καμπαρντίνα, κάτω από την οποία μπορούσε να κρύβει την καραμπίνα του.

Μάλιστα, η επίθεση επισπεύσθηκε την 28η Απριλίου, καθώς ο ίδιος φοβήθηκε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας τον Μάιο θα καθιστούσε το ένδυμα ύποπτο.

Το χρονικό των επιθέσεων: Από τον ΕΦΚΑ στο Πρωτοδικείο

Ο 89χρονος περιέγραψε με ψυχραιμία τις κινήσεις του την ημέρα της επίθεσης. Περίπου στις 08.30 μετέβη με ταξί στον ΕΦΚΑ, έχοντας μαζί του μια βαλίτσα με ρούχα. Παρέκαμψε τον έλεγχο εισόδου, εκμεταλλευόμενος την ολιγωρία του φύλακα.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στον 4ο όροφο και πυροβόλησε δύο φορές. Όπως υποστήριξε, στόχος του δεν ήταν να σκοτώσει, αλλά να προκαλέσει αναταραχή («ντόρο»), καθώς βρισκόταν σε αντιδικία με τη διεύθυνση για προσωπική του υπόθεση.

Στη συνέχεια, πήρε άλλο ταξί για το Πρωτοδικείο. Εκεί, εισήλθε ανενόχλητος καθώς δεν υπήρχε φύλακας, πυροβόλησε τρεις φορές «στα πόδια» των υπαλλήλων και εγκατέλειψε το όπλο στον πάγκο, θεωρώντας πως είχε ολοκληρώσει την αποστολή του εκεί.

Το ταξίδι διαφυγής και ο στόχος του Στρασβούργου

Μετά τις επιθέσεις, ο δράστης ξεκίνησε μια δαπανηρή διαδρομή με ταξί, πληρώνοντας 300 ευρώ για να μεταβεί από την Καλαμάτα στην Πάτρα.

Στόχος του ήταν να επιβιβαστεί σε πλοίο για την Ανκόνα και από εκεί να συνεχίσει σιδηροδρομικώς για το Στρασβούργο, όπου σκόπευε να επιτεθεί σε υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ισχυριζόμενος ότι και εκείνοι «τον κορόιδευαν».

Το Plan B

Σχετικά με την προέλευση των όπλων, ο 89χρονος δήλωσε πως αγόρασε το περίστροφο και την καραμπίνα πριν από τέσσερα χρόνια από Ρομά, έναντι 1.500 ευρώ.

Αποκάλυψε μάλιστα πως εξέτασε και ένα «Plan B», το οποίο περιλάμβανε παράνομη διαφυγή μέσω Αλβανίας με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ, σχέδιο που όμως εγκατέλειψε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του.

Η δράση του τερματίστηκε σε ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου είχε καταφύγει για να ξεκουραστεί πριν από τον απόπλου, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν πριν επιβιβαστεί στο πλοίο.