Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια – Ταρακουνήθηκε η Αθήνα – “Αναμένονται μετασεισμοί”

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, ταρακουνώντας την Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 2,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Screenshot

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί

“Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί“, έγραψε ο γνωστός σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο Facebook.