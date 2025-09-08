Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια – Ταρακουνήθηκε η Αθήνα – “Αναμένονται μετασεισμοί”

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα Νέα Στύρα Εύβοιας

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια – Ταρακουνήθηκε η Αθήνα – “Αναμένονται μετασεισμοί”
DEBATER NEWSROOM
UPD: 00:49

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, ταρακουνώντας την Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 2,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί

Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί“, έγραψε ο γνωστός σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο Facebook.

