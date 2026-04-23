Νέα Αριστερά: “Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;”

Ανακοίνωση με αφορμή την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο εξέδωσε η Νέα Αριστερά ζητώντας να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος “γυναικοκτονία“.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: "Οι γυναικοκτονίες δεν είναι «μεμονωμένα περιστατικά». Πηγάζουν από την πατριαρχική δομή και τις ανισότητες που διαπερνούν την καθημερινή ζωή των γυναικών, από το οικογενειακό περιβάλλον και την εργασία μέχρι τον δημόσιο χώρο και τους θεσμούς".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το όνομα άλλης μιας γυναίκας προστίθεται στον «μαύρο» κατάλογο των γυναικοκτονιών. Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη από την Κρήτη βρέθηκε δολοφονημένη εξ επαφής, όπως όλα δείχνουν από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι γυναικοκτονίες δεν είναι «μεμονωμένα περιστατικά». Πηγάζουν από την πατριαρχική δομή και τις ανισότητες που διαπερνούν την καθημερινή ζωή των γυναικών, από το οικογενειακό περιβάλλον και την εργασία μέχρι τον δημόσιο χώρο και τους θεσμούς.

Είναι 2026 και ακόμη βλέπουμε γυναίκες να δολοφονούνται από χέρια που «οπλίζει» η πατριαρχία.

Είναι 2026 και ο όρος γυναικοκτονία δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί νομικά. Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων.

Ως Νέα Αριστερά, δεν συμβιβαζόμαστε με καμία «συμβολική» απάντηση σε τέτοια ζητήματα.