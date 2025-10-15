Ηράκλειο: Απέσπασαν από υπάλληλο κωδικούς από κάρτες paysafe – Δικογραφία εις βάρος δύο ατόμων για απάτη

Εξιχνιάστηκε χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο υπόθεση απάτης, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης αλλοδαπής και 31χρονου ημεδαπού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις πρώτες πρωινές ώρες στις 11/10 άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο επιχείρησης και προσποιούμενος τον ιδιοκτήτη έπεισε αυτόν να του δώσει κωδικούς από πέντε κάρτες paysafe σε αντίστοιχες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.118 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα (49χρονη και 31χρονος) για την απάτη, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν οι εν λόγω προπληρωμένες κάρτες. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.