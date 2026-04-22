Ηράκλειο: Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη – Εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της

Με τον πλέον οδυνηρό τρόπο γράφτηκε η αυλαία της επιχείρησης εντοπισμού της 43χρονης μητέρας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής (19.04) στις Δαφνές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η άτυχη γυναίκα βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22.04) νεκρή στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη θέσει την περιοχή υπό αυστηρό αποκλεισμό, διασφαλίζοντας τον χώρο μέχρι να φτάσει κλιμάκιο της σήμανσης.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. αναμένουν τους ειδικούς ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της 43χρονης.

Η εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές και την τοπική κοινωνία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Το «μήνυμα-μυστήριο» και η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, τα παιδιά της 43χρονης έλαβαν από το κινητό της το τυποποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα».

Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα όταν ο χρήστης απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το τηλέφωνο βρισκόταν σε χρήση ή ότι κάποιος χειριζόταν τη συσκευή εκείνη τη χρονική στιγμή.

Μια ημέρα πριν τον εντοπισμό της 43χρονης, ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός σε σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό για το ζευγάρι.

Ο 39χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης

Όπως έγραφε το DEBATER, ο άνδρας εντοπίστηκε στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας στον Προφήτη Ηλία, έναν χώρο που επισκεπτόταν συχνά με την Ελευθερία κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο 40χρονος φέρεται να ανέβηκε σε ένα κοίλωμα βράχου πάνω από το εξωκλήσι και να αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο αυτόχειρας, πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού, είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών ερευνών το τελευταίο 24ωρο.

Είχε ήδη κληθεί για κατάθεση, ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στην οικία του από τις αρχές. Η απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες μετά την επαφή του με την Αστυνομία, προσθέτοντας νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη της τραγωδίας.